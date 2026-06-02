Mercato : la machine à cash Sporting CP se prépare à un jackpot à 220 M€

Qui veut gagner des millions ? Cet été, le Sporting CP va jouer à son jeu favori : vendre ses meilleurs joueurs au prix fort. Et on peut dire que l’écurie portugaise est plutôt douée dans cet exercice. Il y a un an, le club basé à Lisbonne a cédé Viktor Gyökeres à Arsenal pour environ 66,9 M€. Conrad Harder, lui, a rejoint Leipzig pour 24 M€. Dario Essugo (22,27 M€, Chelsea), Marcus Edwards (10 M€, Burnley) et Franco Israel (4,5 M€, Torino) sont aussi partis. Mais le SCP compte bien s’en mettre encore plein les poches en 2026.

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Le SCP veut s’en mettre plein les poches

Record révèle même que les Leões espèrent atteindre au minimum les 120 M€ de ventes. On pourrait se dire que c’est présomptueux de la part des dirigeants lusitaniens. Mais ils ont prouvé à maintes reprises qu’ils sont tout à fait capables de vendre au meilleur prix. Cet été, ils sont trois à être déjà sur la rampe de lancement. En tête, on retrouve Francisco Trincão (26 ans). Sous contrat jusqu’en 2030, le polyvalent milieu offensif portugais a réalisé une belle année. Ce qui a éveillé l’intérêt de la Premier League et surtout de Liverpool. Pour lui, il faudra débourser 60 M€, soit le prix de sa clause libératoire.

Record ajoute que ça devrait bouger pour lui après la Coupe du Monde. Comme l’ancien du Barça, Morten Hjulmand (26 ans) a un bon de sortie. Il compte bien en profiter et changer d’air. Lié au SCP jusqu’en 2028, le milieu norvégien intéresse beaucoup José Mourinho, qui aimerait l’emmener avec lui au Real Madrid. Il pourrait aussi atterrir en Angleterre, où il a toujours assuré vouloir jouer un jour. Pour lui, il faudra mettre au moins 40 M€ selon Record. A Bola parlait plutôt de 50 M€ pour le joueur dont la clause libératoire a été fixée à 80 M€. Mais il partira pour moins.

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Plusieurs ventes sont attendues

Pedro Gonçalves (27 ans) souhaite aussi prendre un nouveau départ. A Bola précise que le club et le joueur ont convenu d’ouvrir la porte si une bonne offre arrive cet été. On attend environ 30 M€, 20 M€ selon d’autres sources. Outre ces trois éléments, le SCP devra aussi gérer les intérêts pour Luis Suárez. Le buteur attise les convoitises après une saison aboutie. Newcastle, qui risque de perdre Nick Woltemade, est notamment sur le coup pour l’attaquant dont la clause libératoire est fixée à 80 M€. Le club de Lisbonne peut donc encaisser bien plus que les 120 M€ attendus. Si tous ces joueurs sont cédés aux montants espérés, on parlerait plutôt de 220 M€ de ventes (60 M€ pour Trincão, 50 M€ pour Hjulmand, 30 M€ pour Pote et 80 M€ pour Luis Suárez). Le tout, sans compter Ivan Fresneda, qui serait suivi par le Real Madrid et dont la clause est fixée à 80 M€. Mais A Bola précise qu’il ne devrait pas s’en aller cet été.

L’écurie lusitanienne n’a d’ailleurs pas attendu d’empocher de l’argent pour avancer sur son mercato. Pedro Lima et Issa Doumbia (26 M€ avec bonus) ont déjà été recrutés, tout comme Rodrigo Zalazar (30 M€). Silas Andersen va suivre. Le SCP avance aussi ses pions pour recruter João Palhinha. C’est même la priorité dans l’entrejeu pour remplacer Hjulmand. Mais les Portugais savent qu’il sera difficile de négocier avec le Bayern Munich, qui a lâché 50 M€ pour lui, il y a deux ans. Les Bavarois sont vendeurs, mais veulent s’y retrouver financièrement. Le Sporting CP n’a pas encore finalisé des ventes qu’il pense déjà au coup d’après. Une habitude pour le club, qui est l’un des rois de la plus-value.