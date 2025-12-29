Nice : Jean-Pierre Rivère justifie le retour de Claude Puel

De retour à la présidence de l’OGC Nice depuis quelques semaines après l’éviction de Fabrice Bocquet, Jean-Pierre Rivère a déjà pris une décision lourde de sens en cette fin d’année. En effet, malgré la victoire en Coupe de France face à Saint-Etienne, Franck Haise n’a pas résisté aux neuf défaites de rang des Aiglons auparavant et a été évincé par Jean-Pierre Rivère. Présent en conférence de presse ce lundi, le président azuréen a justifié le départ de son ancien coach et a expliqué les raisons qui l’ont poussé à rapatrier Claude Puel en Côte-d’Azur.

«On est arrivé à la conclusion qu’il faut que le chemin s’arrête avec Franck Haise. Ça s’est fait de façon humaine, très franche et dans l’intérêt du club. Il y a ensuite eu plusieurs jours de négociation avec son agent. Ensuite, en une journée et demi, on s’est demandé qui pouvait être le bon interlocuteur pour la suite avec une mission courte. J’ai donc appelé Claude. J’ai trouvé quelqu’un qui a été rapide dans sa réflexion et qui a fait beaucoup d’efforts sur plusieurs sujets. C’est un challenge pas simple. Le timing était serré. L’objectif principal est le maintien.»