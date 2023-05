Trophée UNFP : Laurent Blanc commente l’absence d’Alexandre Lacazette

La suite après cette publicité

Hier, l’UNFP a dévoilé la liste des nommées pour les trophées de la saison 2022-23. Auteur d’un retour canon à l’OL, Alexandre Lacazette est l’un des grands oubliés. En conférence de presse, Laurent Blanc a commenté cette étonnante absence.

«Non, on en a pas parlé. C’est une récompense personnelle. Je pense qu’Alex a fait un bon championnat. J’aurais bien aimé qu’il fasse partie des cinq nommés. Mais c’est une récompense individuelle, j’y attache peu d’importance. On a trois autres joueurs (Cherki, Barcola et Lopes) qui sont aussi nommés. Je pense qu’Alex aurait pu l’être. Mais il ne l’est pas.» Pas de quoi miner le capitaine lyonnais, toujours en lice pour terminer meilleur buteur du championnat.

