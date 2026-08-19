Le FC Barcelone se tourne vers un attaquant très prestigieux pour oublier Julian Alvarez

« On a dit au Barça dès le début qu’on voulait continuer avec Julian, et c’est ce qu’il s’est passé. C’est un joueur qui nous appartient et une pièce très importante de notre équipe. On souhaite qu’il soit avec nous. Il va faire une saison magnifique avec nous. Ce qu’on veut à l’Atlético c’est gagner la Liga et on va se battre pour ça ». Une fois encore, le président de l’Atlético Enrique Cerezo a été très clair concernant Julian Alvarez.

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Du côté du FC Barcelone, on a aussi compris que Julian Alvarez n’allait pas porter la tunique blaugrana cette saison. Depuis plusieurs jours déjà, les médias catalans multiplient les articles sur des alternatives à l’Argentin, alors que la possibilité de faire jouer des joueurs comme Raphinha ou Anthony Gordon en faux numéro 9 est aussi évoquée. Et voilà que plusieurs médias viennent de dévoiler une petite bombe.

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La nouvelle priorité

La Cadena COPE indique ainsi que le Barça a bel et bien lâché l’affaire pour l’attaquant de l’Atlético, et que les Catalans ont une nouvelle priorité : Lautaro Martinez (Inter). Il est devenu l’objectif numéro 1 du club pour la fin du mercato, même si Deco et ses hommes sont conscients qu’il sera difficile de l’arracher aux Milanais. La Cadena SER, autre radio espagnole, confirme que Martinez est la priorité absolue du club désormais.

Une opération qui s’annonce donc forcément compliquée pour le FC Barcelone, même si on sait que les Catalans ont une belle petite somme d’argent à disposition pour enrôler leur futur attaquant, et ce malgré les arrivées de joueurs comme Anthony Gordon, Rodri et Karim Adeyemi pour un peu plus de 170 millions d’euros. Sous contrat à l’Inter jusqu’en 2029, le champion du monde jusqu’en 2029 ne serait pas contre une signature au FC Barcelone. Sky Italia précise tout de même que l’Inter considère sa vedette comme intransférable…