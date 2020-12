Premier League : Liverpool évite le pire contre Fulham

Pouvant profiter du faux pas de Tottenham contre Crystal Palace (0-0), Liverpool (2e) croisait la route de Fulham (17e). Les Reds n'arrivaient pourtant pas à déployer leur jeu et subissaient les offensives d'Ivan Cavaleiro (4e et 14e). Le Portugais passait même tout proche d'obtenir un penalty, mais Andre Marriner estimait que le contact avec Fabinho était trop léger (17e). Ce n'était que partie remise puisque dans la foulée Ademola Lookman trouvait Bobby Reid qui ouvrait le score (1-0, 25e). Mal en point Liverpool semblait sans solutions et Abdul-Nasir Adarabioyo mettait Alisson Becker à contribution (32e).

Au retour des vestiaires, les Reds essayaient de repartir de l'avant et Jordan Henderson obligeait Alphonse Areola à intervenir (61e). De mieux en mieux, l'équipe de Jürgen Klopp insistait et obtenait un penalty en fin de rencontre (78e). Dans la foulée, Mohamed Salah le transformait (79e) et permettait aux siens d'égaliser. Curtis Jones se procurait une bonne occasion (84e), mais Liverpool ne pouvait pas faire mieux que d'obtenir un match nul 1-1. Au classement, Liverpool reste derrière Tottenham à la différence de but, mais compte autant de points que les Spurs.

Le classement de la Premier League