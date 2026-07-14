Liga : la 1ère journée se jouera sur 12 jours

Le coup d’envoi de la saison 2026/2027 de Liga sera donné le samedi 15 août à 19h30 avec la rencontre opposant Alavés à Getafe. Mais avec la Coupe du Monde 2026, LaLiga a décidé de reporter certains matches de cette première journée.

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HORARIOS | Consulta cuándo se jugarán los encuentros de la primera jornada de #LALIGAEASPORTS.



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Ainsi, les clubs ayant envoyé plusieurs internationaux au Mondial joueront leur match bien plus tard. On aura donc sept matches entre le samedi 15 et le mercredi 19 août. Ensuite, le match Valence-Betis se jouera le mardi 25 août. Le lendemain, le Real Madrid accueillera la Real Sociedad, tandis que le FC Barcelone recevra l’Athletic le jeudi 27.