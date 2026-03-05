Barça : Fisnik Asllani reste une cible prioritaire

Fisnik Asllani fait une nouvelle fois parler de lui en Catalogne. En effet, le buteur de 23 ans qui continue de performer sous les couleurs d’Hoffenheim (8 buts et 5 passes décisives cette saison), est encore scruté de près par les dirigeants blaugranas. Après s’être fait connaître en tant que meilleur buteur lors de son passage à Elversberg (deuxième division allemande) la saison dernière, il avait signé un contrat jusqu’en 2029 avec l’actuel troisième de Bundesliga, signifiant qu’il n’était pas à vendre. Cependant, lors d’une interview à Bild en octobre, il affirmait : « le club de mes rêves a toujours été le FC Barcelone, j’ai toujours voulu y jouer. J’aimerais pouvoir jouer la Ligue des Champions un jour. Il est important d’avoir des rêves et de travailler dur pour les réaliser ».

La suite après cette publicité

Le Kosovare semblait donc mordre à l’hameçon et cela pouvait donc ravir le Barça, alors que Robert Lewandowski (37 ans) commençait à faiblir en pointe. Or, tout ne s’est pas déroulé comme prévu puisque des concurrents européens se sont rajoutés dans le dossier à ce jour. Cheslea, Tottenham, Aston Villa pour la Premier League, ou encore Dortmund et le Bayern Munich pour la Bundesliga, ne seraient pas frileux à l’idée de le recruter. Malgré un contrat qui se termine dans 3 ans, celui-ci cacherait une clause de résiliation de 30 millions d’euros comme le rapporte Sport. Un montant qui semble raisonnable pour le libérer, tant le joueur est convoité par les écuries européennes. Reste à savoir si ce dernier réalisera son rêve sous la tunique de Liga ou attendra sagement son tour. Ce qui est certain, c’est que les dirigeants catalans sont bien attentifs à ses mouvements.