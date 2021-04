Metz : Frédéric Antonetti répond à l'agitation autour de Pape Matar Sarr

La révélation de la saison côté Metz, Pape Matar Sarr, agite déjà le mercato estival. Le milieu de terrain de 18 ans a montré beaucoup de potentiel depuis qu’il est devenu un joueur important de l’effectif de Frédéric Antonetti. En conférence de presse, le technicien des Grenats a tenu à protéger son jeune joueur, et espère le conserver pour pouvoir le faire grandir le plus sereinement possible.

«Laissez Pape Matar Sarr tranquille. Laissez-le grandir. Il a encore beaucoup de progrès à faire dans tous les domaines. Il a un gros potentiel pour faire une grande carrière. Tout le monde reconnaîtra qu’il a un grand talent. J’essaie de lui amener mon expérience, le corriger et le faire progresser. Il a des progrès à faire, comme tout joueur de 18 ans. C’est un gamin qui a quitté ses parents. Il ne faut pas le perturber.» Un message bienveillant qui devrait toucher le concerné.