Le fils de Djibril Cissé signe professionnel à Liverpool
Une information qui rappelle que le temps passe. Fils de Djibril, Prince Cissé a signé son premier contrat professionnel avec Liverpool comme l’a annoncé le club anglais ce jeudi. Âgé de 17 ans, l’attaquant reconverti défenseur central a joué 19 matchs dans le championnat de Premier League U18 cette saison. Il est également international dans les équipes de jeunes du Pays de Galles.
Congratulations mon fils https://t.co/vFCu1jU8Ct— Djibril Cisse (@DjibrilCisse) June 11, 2026
«Prince Cissé a signé son premier contrat professionnel avec le Liverpool FC. Le jeune homme de 17 ans est au club depuis la pré-formation et a fait ses débuts en marquant un but pour l’équipe des moins de 21 ans de Rob Page lors de la campagne 2025-26. Ces dernières saisons, Cissé a opéré une transition d’attaquant à défenseur et évolue désormais principalement en tant que défenseur central. Fils de l’ancien attaquant des Reds, Djibril , il a également représenté le Pays de Galles en catégorie U19», indique Liverpool. Djibril Cissé a lui aussi réagi sur son compte X : «félicitations mon fils».
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