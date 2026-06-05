Le PSG a pris sa décision pour Matvey Safonov

Le PSG a conservé son titre de champion d’Europe le week-end dernier après une finale irrespirable contre Arsenal (1-1, 4-3 t.a.b.). Luis Enrique a aligné exactement le même onze de départ que face à l’Inter, à une exception près, la titularisation de Matvey Safonov à la place de Gianluigi Donnarumma. A un an de la fin de son contrat l’an passé, l’Italien, pourtant grand artisan de cette première C1, a été vendu à Manchester City.

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Le Russe a parfaitement assuré la relève alors qu’il y a encore six mois, il n’était que le remplaçant de Lucas Chevalier, recruté 40 M€ il y a un an à Lille. L’ancien de Krasnodar a profité des contre-performances du Français et de ses bons matchs pour inverser la tendance et obtenir des gages de confiance de la part du staff et de ses coéquipiers. Le PSG est convaincu et le maintiendra au poste de numéro un la saison prochaine, assure Le Parisien.