PL : Manchester City écope d'une grosse amende... à cause de son titre de champion

En battant Aston Villa à domicile dans le cadre de la 38ème et ultime journée de Premier League, Manchester City a remporté le huitième championnat de son histoire au bout de l'exercice 2021-2022. Un sacre bien fêté par ses supporters, qui ont envahi la pelouse de l'Etihad Stadium au coup de sifflet final.

La suite après cette publicité

Néanmoins, cette manifestation de joie n'était pas au goût de la fédération anglaise, qui a décidé d'infliger une amende de 260 000 livres (soit 295 000 euros) et un avertissement, notamment en raison de l'agression subie par le gardien des Villans Robin Olsen. LA FA a alors déclaré que les Skyblues ont « manqué de s'assurer que les spectateurs se conduisent de manière ordonnée et s'abstiennent de recourir à un comportement menaçant et violent tout en envahissant la pelouse après le coup de sifflet final. »