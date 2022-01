FIFA 22 : Marco Verratti obtient son premier boost

C'est l'heure ! La Team of the Week est tombée et cette semaine (19e édition), c'est un nouvel arrivant et une surprise qui est en tête d'affiche ! Il s'agit de Marco Verratti, auteur d'un doublé ce week-end avec le Paris Saint-Germain. Il obtient donc son premier boost de la saison. D'autres sont également présents, comme Diaby et Zyiech. On vous explique tout ça en détail dans cet épisode de FUT Express.

La suite après cette publicité