L’offre dingue de DAZN pour le Clasico !

Petit conseil à l’attention des fans de football, ne prévoyez rien pour le 25 octobre. Le programme est dantesque ce dimanche-là, avec en conclusion LE match que tout le monde attend, le premier Clasico de la saison, au Camp Nou. Dimanche soir, le FC Barcelone va accueillir le Real Madrid, et la tension est déjà à son comble. Car les supporters madrilènes ont peur de prendre un sacré bouillon chez son rival honni, tant les Blaugranas affichent une forme resplendissante, aussi bien en Liga qu’en Ligue des Champions.

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Solides leaders du championnat, les hommes d’Hansi Flick ont l’occasion de reléguer les Merengues à 9 points au classement en cas de victoire, et prendre le large. Invaincus avec 8 victoires en 8 matches, ils déroulent pendant que le Real Madrid de José Mourinho compte déjà deux défaites et des polémiques à la pelle. Pour le Real, il ne faudra pas se louper et marquer les esprits en faisant chuter le Barça, dans un match qui promet d’être animé, avec les stars Kylian Mbappé et Lamine Yamal.

Barça-Real et PSG-OL réunis avec le bundle DAZN + Ligue 1+

Et si vous n’avez pas encore succombé au charme de la Liga cette saison, vous pouvez vous rattraper en profitant de l’offre exceptionnelle proposée par DAZN, diffuseur du championnat espagnol. A l’occasion de cette semaine spéciale Clasico, la plateforme propose un abonnement à seulement 7,99€ par mois (engagement 1 an – 1 connexion), valable du 19 octobre au 2 novembre ! Soit le même tarif que l’offre jeune (- de 26 ans) ! Mais ce n’est pas tout.

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Comme vous le savez déjà, DAZN propose aussi un bundle avec Ligue 1+. Car ce week-end est décidément fou avec une 8e journée au programme alléchant à tous les étages (Lens-Paris FC, Rennes-Strasbourg, Monaco-LOSC, OM-Le Havre) avec un PSG-OL de gala le lundi soir à 20h30 en clôture de la journée. Et là aussi les offres sont attrayantes ! Vous avez moins de 26 ans ? DAZN adapte ses tarifs ! Le bundle DAZN + Ligue 1+ est à 13,99€ par mois (sans engagement – 1 connexion). Pour les plus âgés, vous n’avez qu’à débourser que 22,99€ par mois (engagement 1 an – 2 connexions simultanées), pour profiter de la Ligue 1 et de tout le catalogue DAZN, avec la Liga donc, mais aussi la Serie A(et un Naples-AS Roma qui sent la poudre le samedi 24 octobre). Qui dit week-end fou dit offres folles !

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