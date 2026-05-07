Le Real Madrid a plusieurs taupes dans le vestiaire

Ces dernières semaines, les médias ont souvent révélé des incidents entre joueurs, survenus au sein du vestiaire merengue. Autant d’éléments qui témoignent de la saison très compliquée de la Casa Blanca. Mais pour le club espagnol, ce n’est pas un hasard.

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El Pais explique que le club s’inquiète de « la présence dans le vestiaire de plusieurs personnes qui ont intérêt à ce que les conflits soient rendus publics », et dont leur seul but était de nuire notamment avec la révélation de l’incident entre Tchouameni et Valverde. Et ce n’est pas tout puisque le Real Madrid regrette également des intentions malveillantes dans les critiques visant les vacances de Mbappé dans le sud de l’Italie avec sa compagne, l’actrice Ester Expósito.