Ligue 1 : les flops du mercato estival

Yuto Nagatomo (Latéral gauche, 34 ans, OM) : sans réelle doublure depuis plusieurs mois, Jordan Amavi a vu Yuto Nagatomo débarquer sur la Canebière lors du dernier mercato estival. Mais l'ancien latéral de Galatasaray ou encore l'Inter n'est plus à son top niveau et malgré huit matches disputés en Ligue 1, il n'a pas rendu de belles copies. Titulaire contre Angers mercredi dernier, le Japonais a affiché beaucoup de lacunes au grand jour. Il faudra donc attendre encore un peu pour voir le numéro 25 briller. Ou pas.

Morgan Schneiderlin (Milieu de terrain, 31 ans, OGC Nice) : après trois saisons à Everton, en Premier League, le milieu français est revenu au pays en signant à l'OGC Nice, lui qui a été formé à Strasbourg. Mais ce retour dans l'Hexagone n'est pas facile. Toujours titularisé (13 apparitions) et même capitaine sur les derniers matches, le natif de Zellwiller est en grande difficulté dans l'entrejeu, lui qui a déjà récolté cinq cartons jaunes et a été expulsé face à Nîmes le 16 décembre.

Rony Lopes (Ailier, 24 ans, OGC Nice) : joueur du Séville FC depuis l'an dernier, le Portugais a été prêté à l'OGC Nice cette saison, afin de revenir sur le devant de la scène. Malheureusement, le principal concerné n'est plus aussi performant qu'à Lille ou Monaco. Lors de ses 14 matches disputés, l'ailier de 24 ans n'a marqué qu'un but et délivré qu'une passe décisive. Intéressant à quelques reprises, Rony Lopes n'a cependant pas le rendement attendu sur la Côte d'Azur.

Martin Terrier (Ailier, 23 ans, Stade Rennais) : après des expériences à Lille, Lyon et Strasbourg, le numéro 7 a décidé de poursuivre sa carrière à Rennes cet été. Touché par le coronavirus, le principal concerné a manqué deux matches fin novembre-début décembre, mais sinon, il a enchaîné les apparitions en Ligue 1, 13 au total sur 17 possibles. Mais sur le terrain, l'ancien Gone n'a pas eu rendement XXL durant cette première partie de saison, avec 2 buts et 2 passes décisives. Et après un transfert avoisinant les 12 M€, le SRFC attendait peut-être plus.