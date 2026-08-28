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Officiel Ligue 1

Lille-PSG décalé à 21h en raison d’un problème technique à la billetterie

Par Kevin Massampu
1 min.
Lille vs PSG @Maxppp
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Lille 0-0 PSG Voir sur Ligue 1+

Alors que Lille devait recevoir le PSG à 20h45, ce vendredi soir, en ouverture de la 2e journée de Ligue 1, le club nordiste vient d’annoncer aux spectateurs du Stade Pierre-Mauroy que le coup d’envoi était décalé de 15 minutes, à 21h. La cause ? Un problème technique important qui impacte le système de billetterie du LOSC et en raison des difficultés d’accès au stade pour les supporters.

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« En raison d’un problème technique important qui impacte le système de billetterie du Club, la décision a été prise de reporter le coup d’envoi du match LOSC-PSG de 15 minutes. Les équipes du LOSC sont mobilisées afin de résoudre le problème et de permettre l’accès au public dans les meilleurs délais. Le LOSC s’excuse de ce désagrément indépendant de sa volonté et demande à ses supporters leur meilleure compréhension », a officiellement communiqué le LOSC.

Pub. le - MAJ le
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