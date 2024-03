Justice : Dani Alves demande sa remise en liberté

Le 22 février dernier, Dani Alves (40 ans) a été condamné à 4 ans et 6 mois de prison. Accusé d’avoir agressé sexuellement une jeune femme âgée de 23 ans en boîte de nuit à Barcelone en décembre 2022, le Brésilien a dû indemniser la victime à hauteur de 150 000 euros et il a reçu une ordonnance d’éloignement de 9 ans. De plus, 5 ans de liberté surveillée lui ont été imposés. Mais le footballeur a échappé à une plus grosse sanction. Grâce à l’aide financière du clan Neymar, il a versé 150 000 euros à la victime pour préjudice moral et pour les préjudices causés avant le début du procès. La peine du latéral droit de 40 ans a donc été réduite puisque «la circonstance atténuante de réparation du préjudice a été appliquée».

La suite après cette publicité

Quelques semaines plus tard, le clan Alves a décidé de passer à l’offensive. En effet, AS révèle que l’avocate du joueur, Inés Guardiola, a demandé une audience avec les diverses parties pour demander la libération de prison de son client pendant que les demandes d’appels sont traitées. De plus, elle souhaite que les 150 000 euros payés par le Brésilien avant le début de la procédure lui permettent de réduire sa peine à un an et demi de prison. Alves sortirait donc très rapidement si la demande est acceptée puisqu’il a déjà purgé une partie de la peine. AS précise que le Tribunal Supérieur de Justice de Catalogne (TSJC) n’a pas encore rendu sa décision et va étudier tout cela.