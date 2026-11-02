PSG : le calvaire d’Ilya Zabarnyi bientôt terminé ?

Ilya Zabarnyi (24 ans) est-il enfin en train de voir le bout du tunnel au Paris Saint-Germain ? Avec Lucas Chevalier, le défenseur ukrainien — recruté pour 63 M€ afin de devenir le successeur de Marquinhos — est considéré par beaucoup comme un flop du mercato estival 2025. Malgré une expérience positive de deux ans dans un championnat physique comme la Premier League (à Bournemouth), Zabarnyi a souvent été jugé trop lent et pas encore totalement adapté au style de Luis Enrique. Lors de sa première saison chez les Rouge et Bleu, il a donc surtout servi à faire souffler Marquinhos en Ligue 1 (28 matchs, 26 titularisations), afin que le Brésilien puisse donner sa pleine mesure en Ligue des Champions.

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Titularisé à deux reprises en C1, l’Ukrainien s’était distingué lors de son naufrage face au Bayer Leverkusen (un penalty provoqué et deux cartons jaunes reçus en sept minutes) et n’avait plus été utilisé dans la compétition entre le 20 janvier et le 30 mai (simple apparition en prolongation face à Arsenal). Son statut n’a pas varié au début de la saison, mais la blessure musculaire de Marquinhos lui a permis de rendre des copies intéressantes ces derniers temps. Sauf surprise, l’ancien pensionnaire de Bournemouth aura l’occasion de confirmer sa bonne période actuelle, puisqu’il devrait être de la partie face à Villarreal, demain soir, en Ligue des Champions.

«Si tu me poses la question, c’est que tu as vu qu’il est en train de s’améliorer»

Zabarnyi semble enfin s’adapter à sa nouvelle équipe. « Zabarnyi et les autres défenseurs répondent aussi présents quand on a besoin d’eux. Quand un joueur manque, d’autres sont au niveau. Ça aide pour être au top. “Zaba” s’adapte toujours à notre style de jeu. C’est une excellente personne, il travaille beaucoup, il se fait aimer aussi », a confié Willian Pacho cet après-midi en conférence de presse, avant d’être imité par son entraîneur, Luis Enrique, toujours aussi taquin lorsqu’un journaliste l’a relancé sur ce sujet.

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« C’est l’amélioration de chaque joueur, et Zabarnyi est un joueur très jeune, mais avec beaucoup d’expérience. On a énormément confiance en ses qualités physiques et techniques. Il peut jouer avec tout le monde, il a la capacité de jouer l’homme libre. Il est important de savoir défendre sans faire de faute. La première année est toujours difficile quand tu arrives dans un nouveau club. Pour sa deuxième année, si tu me poses la question, c’est que tu as vu qu’il est en train de s’améliorer. Il est déjà important, mais j’espère qu’il pourra l’être plus encore. » À Ilya Zabarnyi de saisir sa chance.