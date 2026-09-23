Les confidences de Khvicha Kvaratskhelia sur son arrivée au PSG

Double vainqueur de la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia (25 ans), est déjà entré dans la légende du club francilien. Arrivé à l’hiver 2025, l’ailier géorgien a déjà inscrit 28 buts et délivré 20 offrandes en 87 matches et a été à l’origine de nombreux succès du club de la capitale. Dans un entretien pour la BBC, il est revenu sur son parcours et notamment son passage du Rubin Kazan au Dinamo Batumi puis surtout au Napoli à l’été 2022 : «quand je jouais en Russie, mon rêve était d’évoluer en Europe dans un grand club. Quand j’ai rejoint Naples, cela a été un moment clé dans ma carrière. Je me suis dit : maintenant, tu as une chance de montrer à tout le monde que tu mérites d’être là. À cette époque, en Géorgie, nous n’avions pas beaucoup de joueurs qui évoluaient au plus haut niveau dans les cinq grands championnats, donc cela semblait difficile à imaginer. Mais lorsque j’ai commencé à jouer, je me suis dit : "all in". Je devais tout faire pour rester à ce niveau.»

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Après deux ans et demi au Napoli, la possibilité de rejoindre le Paris Saint-Germain s’est présentée au natif de Tbilissi. Le choix a été vite à prendre pour Khvicha Kvaratskhelia puisque le discours de Luis Enrique et de Nasser al-Khelaïfi l’a vite convaincu : «puis, rejoindre le PSG a représenté une nouvelle étape, car le PSG est l’un des plus grands clubs de l’histoire du football. J’étais extrêmement fier de venir ici. Bien sûr, j’avais d’autres offres, mais quand j’ai parlé avec le président et avec Luis Enrique, je n’ai pas hésité une seconde. Quand ils m’ont présenté le projet et la manière dont ils me voyaient, j’ai dit à mon agent et à mon père : ne discutez même pas avec les autres clubs. Je vais là-bas. Je savais que je pouvais réussir dans cette équipe.»