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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026, Argentine : Paredes et Julian Alvarez rendent hommage à Lionel Messi

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Argentine 3-2 Égypte
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L’Argentine n’est pas passée loin du désastre, mais l’Argentine est bien qualifiée pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde 2026. Et ce, en partie grâce à un Messi qui s’est réveillé sur la fin de match, avec une passe décisive et un but. Il était d’ailleurs très ému, et Julian Alvarez et Leandro Paredes ont évoqué son cas devant les médias après le match.

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« Encore un but de Leo. Il continue de montrer à quel point il est une légende. Nous sommes heureux de profiter de lui, de le soutenir », a lancé l’attaquant de l’Atlético de Madrid. L’ancien du PSG a lui confié vouloir aller loin pour la Pulga : « nous ne voulons jamais que ce soit le dernier match de Leo et cela nous apporte toujours une motivation supplémentaire ».

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