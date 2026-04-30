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Bundesliga

Le Bayern a pris sa décision pour Manuel Neuer !

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Manuel Neuer @Maxppp

A 40 ans passé, Manuel Neuer est toujours un titulaire indiscutable dans les cages du Bayern Munich. Lorsqu’il n’est pas touché par des blessures, le portier bavarois est évidemment le premier nom coché par son coach. Et alors qu’il arrive en fin de contrat cet été, un doute subsistait concernant son avenir.

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La presse allemande révélait tout de même que le Bayern Munich souhaitait le prolonger. Une information confirmée par Sky Germany qui explique que la direction a bien donné son accord pour une prolongation d’un an. L’agent du joueur était sur place pour avancer dans les négociations même aucun accord n’a encore été trouvé.

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