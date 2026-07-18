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Coupe du Monde 2026 : Lionel Messi hallucine de la fameuse photo avec Lamine Yamal

Par Allan Brevi
1 min.
Messi @Maxppp
Espagne Argentine
winamax
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Alors que la finale de la Coupe du Monde 2026 entre l’Espagne et l’Argentine se rapproche à grands pas (dimanche 21h heure française), Lionel Messi a forcément été interrogé sur le duel générationnel qui l’attend face à Lamine Yamal. Lors de la traditionnelle photo officielle d’avant match réunissant capitaines et sélectionneurs des deux équipes, le capitaine argentin a évoqué la trajectoire exceptionnelle du jeune crack espagnol, avec qui il partage une image devenue mythique datant de plusieurs années. Un moment forcément symbolique, alors que les deux hommes vont désormais s’affronter pour le titre mondial.

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Messi n’a pas tari d’éloges sur le joueur du FC Barcelone, tout en affichant clairement ses ambitions pour la finale : « Lamine est un joueur capable de grandes choses. Il a une brillante carrière devant lui et l’opportunité d’accomplir quelque chose d’historique, mais j’espère que ce ne sera pas cette fois-ci. La vie est folle, et le fait que nous jouions tous les deux la Coupe du Monde après cette photo est incroyable. Je lui souhaite également bonne chance à Barcelone. Nous essaierons de faire en sorte qu’il ne soit pas au meilleur de sa forme dimanche, même si ce sera difficile ». Une déclaration pleine de respect de la part du champion argentin, qui sait toutefois qu’il devra contenir l’une des grandes menaces espagnoles pour décrocher un nouveau sacre mondial.

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