Manuel Akanji veut rester définitivement à l’inter

Manuel Akanji semble avoir tourné la page Manchester City. Prêté par le club anglais à l’Inter Milan, l’international suisse (75 sélections) est épanoui à Milan et souhaite rester. Le défenseur de 30 ans l’a lui-même indiqué après la victoire des siens contre l’Hellas Vérone (1-2), dimanche en Serie A.

« Je me sens très bien ici. Je donnerai le meilleur de moi-même et nous verrons ensuite. On verra ce qui se passera à la fin de la saison. J’essaie simplement de faire de mon mieux sur le terrain. La décision finale revient au club. Je pense qu’ils sont contents de moi, mais rien n’est encore décidé », a confié l’ancien joueur du Borussia Dortmund, au micro du diffuseur italien DAZN. Pour rappel, l’Inter dispose d’une option d’achat obligatoire sous certaines conditions. Elle s’élève à 15 millions d’euros.