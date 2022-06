Le clan Di Maria confirme pour la Juventus

La suite après cette publicité

L’ancien ailier du PSG, Angel Di Maria, se rapproche de plus en plus de la Juventus de Turin. L’entourage de l’Argentin de 34 ans a d’ailleurs confirmé que l’attaquant de l’Albiceleste négociait avec la Vieille Dame et qu’il ne restait plus que quelques détails à régler avant que l’accord soit totalement conclu.

« Nous parlons des derniers détails et nous attendons qu'ils nous donnent le feu vert pour certaines choses », a déclaré un membre du staff personnel de Di Maria selon des propos rapportés par La Stampa. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, un contrat avec un salaire annuel de sept millions d’euros serait déjà prêt pour l’ancien Parisien et il ne resterait plus qu’à régler quelques détails concernant les bonus.