Le Real Madrid et l’équipe de France retiennent leur souffle pour Kylian Mbappé

Le Real Madrid a vécu une sale soirée sur la pelouse du Betis. Non seulement il a été rejoint dans les dernières secondes par un but de Bellerin (1-1 score final), offrant sur un plateau le titre au FC Barcelone, mais il a en plus de cela perdu Kylian Mbappé sur blessure. À dix minutes du terme, l’attaquant français a lui-même demandé le changement auprès de son banc avant d’être remplacé par Gonzalo Garcia. Il est directement rentré au vestiaire, probablement pour faire constater une première fois sa blessure auprès des médecins du club.

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«Je n’en sais rien, il avait des douleurs, et nous espérons que cela évoluera au mieux dans les prochains jours», réagissait Alvaro Arbeloa hier en conférence de presse, sans paraître très inquiet. Rapidement, le club a tenu à dédramatiser la situation évoquant auprès de l’AFP «une surcharge musculaire aux ischio-jambiers de la jambe gauche» sans gravité et dans l’attente de nouveaux examens plus approfondis. Sa sortie du terrain, tout seul, sans l’aide du staff, tend à confirmer cette tendance. Mbappé a même pris le temps de lever son pouce en direction des supporters, comme pour mieux rassurer sur son état de santé.

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Quelles conséquences pour la Coupe du Monde ?

D’après les premiers éléments examens divulgués par la presse espagnole, le joueur serait victime d’une élongation aux ischio-jambiers. AS parle d’une «frayeur» et évoque évidemment l’échéance du Mondial à venir. «Le Français a préféré ne pas tenter de se tester sur le terrain. C’est une nouvelle importante à l’approche de la Coupe du Monde, car une grave blessure musculaire pourrait l’empêcher de participer au tournoi.» Le cas Lamine Yamal, blessé mercredi soir avec le Barça, vient offrir une sorte de piqûre de rappel. Personne n’est à l’abri d’un forfait de dernière minute.

Plus la Coupe du Monde approche, et plus un pépin musculaire devient source d’angoisse. Le quotidien espagnol n’hésite pas non plus à rappeler les nombreux problèmes de cet ordre cette saison au Real Madrid. Pas plus tard que ces derniers jours, Éder Militão et Arda Güler ont été victimes d’une blessure aux ischio-jambiers qui va les tenir éloignés des terrains pendant trois semaines. Pour le Brésilien, sa présence au Mondial est même remise en cause. Mbappé, qui a eu des problèmes au genou cet hiver, ne prendra aucun risque compromettant ses chances de rejoindre l’équipe de France. Il convient tout de même de rester prudent, en attendant le communiqué du Real.