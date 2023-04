Nantes-OL : Alexandre Lacazette est dépité

La suite après cette publicité

Neuvième du classement de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais jouait sa saison lors de cette demi-finale de Coupe de France face au FC Nantes. Malheureusement pour les Gones, ils se sont inclinés face à des canaris très combattifs (1-0). Interrogé à l’issue du match, Alexandre Lacazette était très déçu.

« Très compliqué, on a eu une seule occasion sur la fin. On avait beaucoup d’espérance et ce soir on ne mérite pas. On était frustré, on est une équipe, on gagne ensemble et on perd ensemble. C’est pas à moi de dire ce qu’il faut changer, des personnes sont là pour ça. On va essayer de bien terminer la saison », a-t-il déclaré sur beIN Sports.

