CdM 2022 : Edinson Cavani et l’Uruguay sanctionnés par la FIFA

La sanction est tombée. Ce vendredi, la commission de discipline de la FIFA a sanctionné la Fédération uruguayenne après les incidents lors du match de la phase de groupes de la Coupe du monde, remporté face au Ghana (2-0) mais qui a conduit à l’élimination de la Céleste. «Responsable du comportement discriminatoire de ses supporters ainsi que de la conduite de ses joueurs», la Fédération uruguayenne devra respecter un huis clos partiel lors du prochain match à domicile de sa sélection sous l’égide de la FIFA, et s’acquitter d’une amende de 50 000 euros, comme l’a précisé l’AFP.

Pour les quatre joueurs concernés, Giménez et Muslera ont écopé chacun de quatre matches de suspension, de 20 000 euros et de travaux d’intérêt général au service de la communauté du football, alors que Cavani et Godin ont été condamnés à un match de suspension, 15 000 euros et des travaux d’intérêt général. Pour rappel, les joueurs avaient invectivé l’arbitre allemand, Daniel Siebert, après la fin du match. Cavani avait même été surpris en train de faire tomber l’écran du VAR en rentrant au vestiaire.

