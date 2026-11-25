Le Maroc perd sa 5e place historique au classement FIFA après la décision du TAS
Le 25 septembre dernier, le Maroc confirmait son ascension au classement FIFA en intégrant le top 5. Cinquièmes, les Lions de l’Atlas égalaient le meilleur rang jamais atteint par une nation africaine, 32 ans après le Nigeria. Depuis, la décision du Tribunal arbitral du sport est passée par là.
En redonnant le trophée du vainqueur de la CAN 2025 au Sénégal, le TAS a provoqué une conséquence mathématique immédiate pour les Lions de l’Atlas. Sur son site officiel, la FIFA dévoile en effet que le Maroc n’est plus cinquième, mais septième du classement. Une chute qui profite au Portugal (5e) et au Brésil (7e). Officiellement, les partenaires d’Achraf Hakimi n’ont donc pas égalé les Super Eagles.
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