Séisme au Maroc : le message de soutien d’Achraf Hakimi et Amine Harit

La suite après cette publicité

Alors que le Maroc a été touché par un terrible tremblement de terre ayant causé, pour l’heure, la mort de 820 personnes, les messages de soutien se multiplient au cours des dernières heures. International marocain et cadre du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi est, à son tour, sorti du silence.

«Nous vivons un moment difficile pour tous nos concitoyens. Il est temps de s’entraider pour sauver autant de vies que possible. Mes condoléances à tous ceux qui ont perdu un être cher», a ainsi déclaré le joueur de 24 ans sur son compte officiel Twitter. «Une nuit difficile après ce séisme et un réveil qui l’est encore plus, nous sommes tous très choqués par ce que nous avons vécu hier. Une énorme pensée et des douâas pour les familles et les régions les plus touchées par ce drame. Soyons unis et forts», a de son côté déclaré son compatriote Amine Harit.