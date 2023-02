Atlético de Madrid : Antoine Griezmann a encore frappé

La suite après cette publicité

On ne parle peut-être pas assez de ce qui se passe à l’Atlético en ce moment. Depuis le retour du Mondial, Diego Simeone a su créer une nouvelle dynamique pour relancer une machine qui semblait un peu défaillante sur la première partie de saison. Ils restent ainsi sur quatre victoires et un nul sur les cinq dernières journées de Liga, et même lorsqu’ils ont perdu, en Coupe du Roi face au Real Madrid par exemple, les Colchoneros ont affiché un joli visage.

Des joueurs comme Koke, Rodrigo de Paul ou Marcos Llorente, un peu en-dessous sur les premiers mois de compétition, retrouvent ainsi du poil de la bête. Et s’il y en a un qui est toujours excellent, c’est Antoine Griezmann. Dimanche soir face à l’Athletic, le Français a encore été décisif, marquant le seul et unique but de la victoire qui a offert trois points précieux aux siens.

Le taulier

« Le club de Griezmann », titre AS. Mais il n’y a pas que son but qui est mis en avant en Espagne. C’est presque l’aspect le moins important lorsqu’on analyse ses performances outre-Pyrénées. C’est tout ce qu’il apporte avec le ballon, et même sans la sphère, lui qui a récupéré neuf ballons hier ! Alors que les supporters rojiblancos étaient contre son retour, il est clairement redevenu l’idole des foules au Metropolitano, grâce à son sens du sacrifice et sa capacité à fluidifier le jeu.

Celui qui compte 7 buts et 6 passes décisives en 22 rencontres de championnat est redevenu l’un des tous meilleurs joueurs du championnat, et dans un article de Marca, un éditorialiste du journal va même jusqu’à le qualifier de « joueur qui marque son époque ». « Griezmann est bien meilleur de ce qu’on en a l’impression parfois, mais il ne faut pas juste se contenter de voir, il faut savoir regarder », peut-on lire. Des propos forts qui témoignent de l’importance de Grizi à Madrid…