Liverpool : 6 à 8 semaines d'absence pour Diogo Jota

Diogo Jota (24 ans) inquiète Liverpool. Sorti sur blessure en milieu de semaine face à Midtjylland en Ligue des Champions, le Portugais se plaignait du genou. Les premières nouvelles ne semblaient pas bonnes puisque certains médias ont évoqué une possible rupture d'un ligament. Il devrait finalement se tenir éloigné des terrains pour une durée d'environ 2 mois, selon son entraîneur Jürgen Klopp.

«Il sera absent pendant un moment. Nous ne savons pas exactement mais un mois et demi, deux mois» a révélé l'Allemand avant la rencontre face à Fulham, dans le cadre de la 12e journée de Premier League. C'est encore un coup dur pour les Reds, pas épargnés par les nombreuses blessures dans leur effectif depuis le début de la saison. Arrivé au dernier mercato pour environ 44 M€, Jota n'a pas traîné pour trouver sa place, en témoignent ses 9 buts en 17 matchs toutes compétions confondues.

