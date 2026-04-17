Bordeaux inquiète encore la DNCG

C’est un refrain qui revient chaque été malheureusement pour les supporters bordelais. A l’approche de la fin de saison, et alors que le club au scapulaire risque de rater une nouvelle fois la montée, le rendez-vous devant la DNCG sera crucial pour la survie du club. Car Bordeaux est toujours dans le rouge et une montée semblait crucial pour retrouver des couleurs financièrement.

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Le journal Sud-Ouest révèle que le club est sous surveillance étroite de la DNCG. Dans le cadre du plan de redressement du club, 4,7 M€ doivent être versées par Gérard Lopez aux créanciers d’ici le 30 juin. L’homme d’affaire luxembourgeois a provisionné cette somme comme demandé par le tribunal de commerce. Mais l’inquiétude concerne surtout la prochaine saison. Gérard Lopez, encore plus avec la non-montée en L3, va devoir remettre la main à la poche et le déficit du club sera encore très grand. Seule une montée rapide en Ligue 2 pourrait soulager un minimum les Girondins.