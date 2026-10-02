Équipe de France : les coulisses brûlantes du malaise entre Dembélé et Mbappé

Après les remous du Ballon d’Or Gate avec Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé avait pris la parole ces derniers jours pour mettre les choses au clair. «J’en ai déjà parlé avec lui, il n’y a pas de tensions, je pense qu’il n’y a pas vraiment de problèmes à propos de ça, je suis vraiment très tranquille », avait expliqué le capitaine des Bleus, démentant toute friction avec son ami. La semaine dernière, un membre de la délégation tricolore affirmait pourtant que les rapports entre les deux joueurs n’étaient plus les mêmes qu’avant, et qu’une distance s’était créé entre les deux hommes.

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En se présentant hier en conférence de presse avant d’affronter l’Italie, Ousmane Dembélé ne pouvait donc ignorer qu’il serait questionné sur le sujet. Mais le vice-capitaine de l’équipe de France n’avait pas l’intention d’exposer ce différend au grand jour. «Non, rien. Comme je l’ai dit, toutes ces histoires-là, je ne vais pas commenter. Les petites guéguerres sur les réseaux sociaux… À 29 ans, je n’ai vraiment pas la tête à ça, je suis concentré sur le reste qui est le terrain. Oui, on a échangé, on est à côté à table, il n’y a pas de soucis », a-t-il tenté d’évacuer.

Kylian Mbappé n’a pas compris Ousmane Dembélé, et vice-versa

D’après les informations du journal L’Équipe, la réalité est bien plus nuancée, et les échanges récents des deux joueurs par médias interposés auraient laissé des traces. D’ailleurs, certains membres des deux entourages considèrent qu’il en restera une trace indélébile. On apprend également que la sortie publique de Kylian Mbappé, affirmant qu’il avait «parlé» avec Dembélé et qu’il n’y avait «pas de tensions», aurait étonné dans le camp du Ballon d’Or.

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Il n’y aurait pas eu d’échange à proprement parler avant Clairefontaine, mais seulement un message «resté sans réponse» entre les deux joueurs. Mais le malentendu semble partagé de part et d’autre. Mbappé, qui a directement été confronté à la colère de son coéquipier en arrivant à Clairefontaine, aurait été «surpris» de la réaction de ce dernier, pas habitué à lui en vouloir dans la durée malgré quelques piques déjà lancées par le passé. Le cercle de Mbappé a ainsi évolué durant ce rassemblement, où il s’est nettement rapproché de Michael Olise, «sans diffuser une impression d’épanouissement total». C’est la « guéguerre » froide, résume L’Équipe.