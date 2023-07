PSG : des supporters menacent Dusan Vlahovic !

La suite après cette publicité

Après avoir vivement critiqué l’arrivée de Lucas Hernandez (né à Marseille) dans la capitale, les supporters du Paris Saint-Germain s’attaquent à une autre cible : Dusan Vlahovic. Le Serbe, priorité des Parisiens, est l’attaquant le plus à même de rejoindre Luis Enrique d’après les dernières rumeurs. Ce qui n’empêche pas certains fans du PSG de faire comprendre au buteur de la Juventus qu’il n’est pas le bienvenu au club.

Et pour cause. Dusan Vlahovic est accusé d’être un ultra-nationaliste au sujet du Kosovo notamment. Pire, ce dernier aurait même réalisé des "salut de Kühnen", souvent utilisés par des franges néo-nazies. Alors, certains supporters parisiens ont brandi une banderole avec écrit : «Vlahovic à Paris, on te coupe tes 3 doigts». Si le dossier est encore loin d’être bouclé, le PSG semble confiant à l’idée d’enrôler l’attaquant de la Juventus de Turin. À voir si le transfert passera auprès de leurs fans…

