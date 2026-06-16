CdM 2026 : Hervé Renard est le nouveau sélectionneur de la Tunisie

C’était dans l’air, c’est désormais officiel. La Tunisie a tranché dans le vif après sa débâcle historique (5-1) face à la Suède ce lundi à Monterrey. Au lendemain de cette défaite humiliante qui plonge les Aigles de Carthage, la Fédération a officialisé le limogeage immédiat de Sabri Lamouchi, dont le bilan s’arrête à une seule victoire en cinq matchs.

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Pour le remplacer au pied levé avant le choc décisif contre le Japon ce samedi, la Fédération Tunisienne de Football frappe un immense coup en nommant Hervé Renard. Le technicien français, habitué des joutes internationales et du continent africain, s’apprête ainsi à diriger une troisième sélection différente en phase finale de Coupe du Monde. Il s’agit également de sa cinquième sélection en Afrique.