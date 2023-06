Un nouveau prétendant jette l’éponge dans le dossier Harry Kane !

La suite après cette publicité

La lueur dans la pénombre. Harry Kane a réalisé un exercice 2022/2023 exceptionnel qui tranche radicalement avec le reste de son équipe de Tottenham. Les Spurs ont terminé à une piteuse huitième place au terme d’une seconde partie de saison ratée. Harry Kane peut lui se satisfaire de ce qu’il a pu accomplir pour limiter la casse puisqu’il a inscrit 32 buts et délivré 5 offrandes en 49 matches toutes compétitions confondues. Un apport de choix pour celui qui ne cesse de forger sa légende dans le Nord de Londres.

Sous contrat jusqu’en juin 2024, le joueur n’est pas contre un départ cet été et plusieurs clubs se sont présentés comme le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich, le Real Madrid ou encore Manchester United. Si le joueur donne sa préférence aux Red Devils, Tottenham n’entend pas faire de cadeaux. Les Spurs réclameraient ainsi 200 millions d’euros pour lâcher leur star. Une somme astronomique pour un joueur qui fêtera ses 30 ans le 28 juillet et avec qui il sera possible de négocier une arrivée libre dans environ six mois.

À lire

PSG : Nasser Al-Khelaïfi dément être impliqué pour le rachat de Manchester United

Des signaux négatifs

Des exigences énormes qui ont déjà conduit le Real Madrid à se rétracter de ce dossier. Et les prétendants continuent de fuir tout doucement. Comme le révèle The Times, Manchester United se serait aussi résigné dans ce dossier. Si l’intérêt pour le buteur anglais reste important, les Mancuniens verraient les signaux négatifs se multiplier.

La suite après cette publicité

Alors qu’Erik ten Hag apprécie son profil, la réticence de Daniel Levy, le président de Tottenham, à lâcher son joueur, affecterait l’espoir des Red Devils. Face à cela, Manchester United aurait décidé de lancer d’autres pistes et l’une mène à l’attaquant danois de l’Atalanta Rasmus Højlund (20 ans). De plus, Manchester United serait aussi bien avancé par rapport à une venue de Mason Mount en provenance de Chelsea. Déçu du dossier Harry Kane, le club basé à Old Trafford n’entend pas s’arrêter sur un échec.