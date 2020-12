Allemagne : Joachim Löw a refusé de démissionner et pourrait rester 2 ans de plus !

Si la trêve internationale et la Ligue des Nations ne sont plus à l’ordre du jour depuis la semaine dernière et la reprise des championnats européens, elles n’en restent pas moins un sujet d’actualité pour certaines nations. Parmi elles, l’Allemagne. Le 17 novembre dernier, les joueurs de Joachim Löw se faisaient humilier par l’Espagne (6-0) , et n’avaient pas manqué d’essuyer une pluie de critiques.

La place du sélectionneur de la Mannschaft a longtemps été remise en cause. Malgré cela, Sport Bild nous apprend ce mercredi que l’homme de 60 ans restera quoiqu’il arrive l’entraîneur de la sélection nationale allemande. Ce dernier aurait refusé de démissionner de lui-même et pourrait désormais prolonger son aventure de deux années supplémentaires. Une décision qui ne devrait pas être du goût des supporters qui semblent souhaiter le départ du coach champion du monde 2014.