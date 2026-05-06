La presse trépigne d’impatience avant Bayern-PSG, Diego Simeone laisse planer le doute sur son avenir

Le choc de l’année se fait attendre !

Tout le monde attend "le retour de la magie". On a vibré la semaine dernière devant le match aller avec cette victoire 5-4 du PSG, on ne demande qu’une chose pour ce soir : la même chose. Plus sérieusement, ce choc entre le Bayern Munich et Paris était déjà très alléchant avant la semaine dernière et ce spectacle a confirmé qu’on assistait à un match entre les deux meilleures équipes d’Europe. “Remettez-nous ça !”, écrit d’ailleurs Le Parisien sur sa une. En tout cas, il n’y a pas qu’en France que ce sommet est attendu. C’est évidemment le cas en Allemagne où "le jeu du siècle partie 2" prendra part ce soir. Toute la Bavière rêve de retrouver la finale de la Ligue des Champions, 6 ans après la dernière, contre le PSG d’ailleurs. “Deux géants, une finale”, écrit même le journal AS qui voit déjà là une finale entre le Bayern Munich et le PSG.

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Diego Simeone, avenir incertain ?

Battu en demi-finale de Ligue des Champions par Arsenal, l’Atlético de Madrid a encore échoué. Pour Diego Simeone, pas question de partir, du moins c’est ce que tout le monde imaginait. Sous le coup de l’émotion, le coach argentin a laissé planer un petit doute sur son futur. Interrogé sur son avenir, voici ce qu’il a répondu : “Pas maintenant, certainement pas maintenant.” On saura rapidement si cette déclaration était un message subliminal ou non.

Le coup tactique génial de Mikel Arteta

Cette qualification en finale, Arsenal la doit en partie à Mikel Arteta, architecte de cet Arsenal ultra-solide et pressant quand il le faut. Très critiqué ces dernières semaines, le technicien basque n’est pas resté bloqué dans ses idées puisqu’il a fait le choix fort de sortir Martin Zubimendi du onze pour installer Myles Lewis-Skelly, le jeune latéral gauche. Une décision importante, car Lewis-Skelly a joué au milieu de terrain et avec succès. Sans trop en faire, il a été l’un des joueurs qui a touché le plus de ballons et avec beaucoup de qualité. Le Daily Mail souligne sa performance, mais aussi le choix fort de Mikel Arteta, à tel point qu’on imagine déjà Thomas Tuchel l’utiliser dans ce domaine en sélection. Révélation des Gunners la saison dernière au poste de latéral gauche, Lewis-Skelly vit une saison de confirmation plus compliquée, notamment à cause de la concurrence solide de Riccardo Calafiori. Cette fois, le jeune anglais semble avoir trouvé sa place dans le onze de départ.

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