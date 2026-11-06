Équipe de France : Lucas Da Cunha raconte comment Zinedine Zidane l’a mis en confiance

Lucas Da Cunha n’a pas oublié l’accueil que lui a réservé Zinedine Zidane lors de son arrivée en équipe de France. Longtemps resté loin des projecteurs, le milieu de terrain de 25 ans a franchi un cap dans sa carrière en rejoignant les Bleus sous les ordres de l’ancien entraîneur du Real Madrid. Dans un entretien accordé au Parisien, le capitaine de Côme est revenu sur sa relation avec le sélectionneur français, dont il a particulièrement apprécié l’attitude. « C’est une légende pour nous tous et, humainement, quelqu’un d’exceptionnel. J’ai adoré ! Dès qu’il avait un moment, il venait me parler, s’intéressait à l’homme et au joueur que je suis », a-t-il confié. Malgré son immense statut dans le football mondial, Zidane a rapidement su mettre le nouveau venu à l’aise, en prenant régulièrement le temps d’échanger avec lui, aussi bien en dehors du terrain que pendant les séances d’entraînement.

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Pour Lucas Da Cunha, cette proximité a joué un rôle important dans son intégration au sein du groupe tricolore. « Même aux entraînements, il communiquait beaucoup et soulignait chaque chose positive. Il m’a fait sentir que je méritais ma place », a expliqué le joueur formé au Stade Rennais. Le milieu de terrain a également insisté sur la simplicité du sélectionneur, qui veille à accorder la même attention à tous les nouveaux internationaux. « C’est sa façon de te parler, de te faire comprendre que tu es comme tout le monde… Ce qu’il a fait avec moi, il l’a fait avec tous les nouveaux. Il n’était pas obligé, mais ça ne m’a pas surpris : on connaît la classe de cet homme. » Désormais bien installé à Côme, Da Cunha continue de marquer des points, notamment après avoir participé au festival offensif de son équipe face au RC Lens (1-9) mercredi en Ligue des champions, en inscrivant le quatrième but italien. Une prestation qui pourrait conforter sa place dans la prochaine liste de Zidane, attendue ce vendredi à 18 heures pour le rassemblement de novembre.