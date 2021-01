Deux nouveaux prétendants en Premier League pour Upamecano

Ce n’est un secret pour personne. La cote de Dayot Upamecano depuis la saison dernière ne cesse de grimper en flèche. Le Real Madrid, le Bayern Munich, Liverpool ou encore le FC Barcelone avaient montré de l’intérêt pour le néo-international français.

Leipzig, qui a fixé sa clause à 42 millions, ne retiendra pas le défenseur de 22 ans. Selon les informations du Daily Mail, en plus des grosses écuries mentionnées plus haut, c’est aussi Manchester United et surtout Chelsea qui semblent intéressés par le profil d’Upamecano. L’équipe de Frank Lampard, qui souhaite solidifier sa défense - Thiago Silva ayant bientôt 37 ans - voudrait récupérer le joueur sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le club allemand. De son côté, Manchester United, dont les faiblesses défensives ont souvent coûté cher cette saison, espère récupérer l’ancien défenseur de Salzbourg. Les offres ne manqueront donc pas cet été pour le Français.