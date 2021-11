PSG : les révélations de Mauricio Pochettino sur le cas Sergio Ramos

La suite après cette publicité

Les supporters parisiens trépignent d'impatience à l'idée de découvrir Sergio Ramos sous le maillot du PSG. Car depuis son arrivée dans la capitale française, le défenseur central espagnol ronge son frein. La faute à des pépins physiques récurrents qui ont différé à multiples reprises son retour à la compétition. A tel point que la crispation semblait gagner du terrain en interne, ce qu'a pris soin de démentir Leonardo récemment.

Frustré par ce retard à l'allumage, le principal protagoniste entrevoit la lumière. Depuis le début de semaine, le Paris Saint-Germain diffuse avec bonheur des clichés ou vidéos de Ramos participant aux entraînements collectifs. Ce vendredi encore, l'ancien joueur du Real Madrid se trouvait sur la pelouse du centre Ooredoo avec l'ensemble du groupe parisien.

Mauricio Pochettino encense Sergio Ramos

Une excellente nouvelle avant la réception du FC Nantes samedi au Parc des Princes (17 heures). Présent en conférence de presse, Mauricio Pochettino n'a pu éluder les questions des médias concernant une possible convocation du champion du monde 2010 pour le match de demain. L'occasion également pour le technicien argentin de mettre en exergue les grosses facultés mentales de son joueur qui n'a jamais rendu les armes malgré les écueils qui se sont succédés ces dernières semaines.

« Il s'entraîne bien. La progression est bonne, il continue dans la bonne voie. On va analyser pour voir s'il peut faire partie du groupe (contre Nantes). un joueur comme lui avec ce niveau de compétition, un champion du monde, ce n'est pas évident de ne pas jouer. C'est un joueur qui s'est bien entraîné cette semaine, il montre de la maturité de la patience pour continuer dans cette progression. IL montre sa force, sa maturité pour affronter cette situation, » décrypte ainsi l'entraîneur parisien. C'est donc un Sergio Ramos plus déterminé que jamais qui s'apprête à faire son grand retour à la compétition et surtout ses débuts sous les couleurs parisiennes. On en salive déjà d'avance...

