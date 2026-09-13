Lille : Tiago Santos inscrit un but exceptionnel face à Troyes

Tiago Santos a probablement inscrit l’un des plus beaux buts du week-end en Ligue 1. Opposé à Troyes lors de la quatrième journée, Lille a rapidement trouvé l’ouverture grâce à son latéral portugais.

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LE MISSILE DE TIAGO SANTOS ! 🚀



Le Portugais donne l’avantage au @LOSClive en NETTOYANT la lucarne ! 🕸️#LOSCESTAC pic.twitter.com/flWISM7hwP — L1+ (@ligue1plus) September 13, 2026

À la 18e minute, Dylan Bakwa a servi Santos aux abords de la surface. Sans contrôler, le Portugais a déclenché une superbe frappe en première intention venue se loger dans la lucarne opposée. Un geste aussi puissant que précis qui n’a laissé absolument aucune chance à Beach.