Ronaldinho critique la gestion des stars du PSG

Le Paris Saint Germain, et son effectif XXL n'ont pas réalisé une grosse saison, dans le jeu, et dans les résultats. Cependant Ronaldinho, ancien joueur du PSG, ne comprend pas que les dirigeants parisiens puissent envisager de se séparer de ses stars, comme il le confiait à RMC Sport: «je ne comprends pas parce qu'il y a tous les grands joueurs. Et tu veux tout changer? Tu veux avoir quoi, les pires joueurs du monde? (rires)»

Pour le Brésilien, il faut simplement laisser du temps aux joueurs de s'acclimater et de trouver des automatismes : «il faut attendre, qu'ils comprennent cette nouvelle façon de vivre et de jouer au football. Et le reste viendra tranquillement. Cette adaptation c'est normal, pour bien faire les choses. Neymar ? Quand il est à 100%, c'est un joueur vraiment spécial pour cette équipe. Neymar, Di Maria, Messi... Les plus grands joueurs sont ensemble. Si tu n'es pas content avec ça, tu vas jouer avec qui ?»