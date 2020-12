Karim Benzema, joueur étranger le plus capé de l'histoire du Real Madrid

Titulaire ce soir dans le onze concocté par Zinedine Zidane pour tenter de passer l'obstacle Mönchengladbach, Karim Benzema dispute son 527e match avec le Real Madrid ! L'attaquant français de 32 ans devient à cette occasion le joueur étranger le plus capé de l'histoire de la Casa Blanca. Arrivé de l'Olympique Lyonnais en 2009, KB9 s'est imposé sous les ordres de Manuel Pellegrini, José Mourinho, Carlo Ancelotti, Rafael Benitez, Zinedine Zidane ou encore des éphémères Lopetegui et Solari.

Après plus de onze ans passés au club, il devient le 12e joueur le plus capé de l'histoire du club madrilène, derrière les figures espagnoles Guti, Michel, José Martinez Pirri, Camacho, Hierro, Paco Gento, Sergio Ramos, Santillana, Sanchis, Casillas et Raul. Et pour fêter ça, Karim Benzema a parfaitement lancé les Merengues face au Borussia Mönchengladbach, grâce à un 68e but en Ligue des champions. Trois de moins que Robert Lewandowski et Raul (71), 3e et 4e meilleurs buteurs de la compétition.