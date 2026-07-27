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Coupe du Monde 2026, Cap-Vert : le but de Sidny Lopes Cabral élu plus belle réalisation de la compétition

Par Samuel Zemour
1 min.
Cap-Vert @Maxppp

Sorti en 1/16es de finale de la Coupe du Monde 2026 après un match héroïque contre l’Argentine (3-2 a.p.), le Cap-Vert repart avec un lot de consolation. En effet, le but inscrit par Sidny Lopes Cabral face à l’Albiceleste a été élu plus beau but de la Coupe du Monde 2026 à l’issue d’un vote par les fans organisé sur le site officiel de la FIFA. L’attaquant du Cap-Vert a ainsi reçu cette distinction après avoir séduit les supporters avec sa réalisation spectaculaire face à l’Albiceleste, qui avait permis aux Requins Bleus d’égaliser dans la prolongation.

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Le but de Sidny Lopes Cabral a devancé onze autres finalistes de prestige. Parmi eux figuraient notamment les réalisations de Kylian Mbappé contre le Sénégal, celle de Lionel Messi face à l’Algérie, celle de Julián Álvarez contre la Suisse ou encore le but victorieux de Ferran Torres en finale face à l’Argentine. Une récompense qui vient couronner l’un des moments forts du parcours historique de la sélection cap-verdienne lors de ce Mondial.

Pub. le - MAJ le
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