Bixente Lizarazu sur Kylian Mbappé : « un grand joueur doit faire gagner des grandes compétitions »

Kylian Mbappé continue d’affoler les compteurs avec déjà 7 buts et une passe décisive en 6 matches toutes compétitions confondues. Après deux premières saisons remarquables au Real Madrid sur le plan individuel, conclues avec 44 puis 42 réalisations, l’attaquant français reste toutefois très attendu par les supporters madrilènes. Pour eux, ses statistiques individuelles ne suffisent pas : ils veulent désormais voir la Casa Blanca soulever des trophées. Une exigence que Bixente Lizarazu comprend parfaitement, comme il l’a expliqué dimanche dans Téléfoot.

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« Que doit faire Kylian pour faire l’unanimité à Madrid ? Il doit gagner la Ligue des Champions, c’est évident. Tu marques l’histoire d’un club quand tu gagnes la Ligue des Champions. Les supporters, ils s’en foutent qu’un joueur soit meilleur buteur. Ce qu’ils veulent surtout, c’est être vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur du championnat d’Espagne pour le Real Madrid, et après derrière, s’il y a des petits bonus, ils seront contents. Mais c’est ça qu’ils attendent. S’il y a des critiques par rapport à Kylian, ce n’est pas par rapport à son efficacité devant le but. C’est par rapport au fait qu’un grand joueur doit faire gagner des grandes compétitions ». Le message est passé !