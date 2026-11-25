Une scène surréaliste s’est produite lors de la rencontre entre Al Jazira (Émirats arabes unis) et Gol Gohar (Iran) en AFC Champions League 2, l’équivalent asiatique de la Ligue Europa. Selon plusieurs médias iraniens, l’arbitre syrien Hanna Hattab a été remplacé à la mi-temps après avoir été soupçonné d’être sous l’emprise de l’alcool. Tout aurait commencé à la 32e minute, lorsque l’officiel a étrangement adressé un carton jaune au gardien d’Al Jazira, Ersin Destanoğlu, à la suite d’une action impliquant un joueur à l’opposé du gardien. Après près de quatre minutes d’interruption et un échange avec le quatrième arbitre, Hanna Hattab a finalement annulé son avertissement.

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À la pause, l’entraîneur de Gol Gohar a affirmé auprès du média iranien Varzesh3 que l’arbitre « n’était pas dans son état normal ». Le club iranien aurait alors alerté la Confédération asiatique de football (AFC), menaçant même de ne pas reprendre la rencontre si l’officiel était maintenu. Hanna Hattab a finalement été remplacé par le quatrième arbitre, qui a dirigé l’intégralité de la seconde période. Si Gol Gohar affirme que l’arbitre syrien avait consommé de l’alcool, cette accusation n’a, à ce stade, pas été confirmée par une instance officielle.