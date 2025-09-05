La réponse du clan Labrune à Frank McCourt

La fronde commence à se faire entendre dans le football français. La distribution des droits TV l’an passé avait déjà pu mettre en relief les divergences qui opposent les présidents de clubs. La diffusion par Complément d’Enquête de la fameuse réunion particulièrement houleuse entre les différents dirigeants, notamment Nasser Al-Khelaïfi, John Textor et Joseph Oughourlian avaient mis en évidence les différents clans qui s’opposent. Pour grossir le trait, il y a les pros Al-Khelaïfi avec Vincent Labrune en tête de cortège, épaulé par quelques patrons de clubs, et les antis où Oughourlian apparaissait en bonne place.

La suite après cette publicité

Le président du RC Lens a trouvé un allié au bras long en la personne de Frank McCourt. Dans un entretien publié ce vendredi dans le Figaro, les deux hommes taclent la gestion des droits TV par la LFP et dénoncent le maintien de Labrune. «Le foot français a perdu 1,3 milliard d’euros l’année dernière. Quelle entreprise accepterait de tels résultats en conservant le même management ?», s’interroge par exemple le propriétaire de l’OM. Ce n’est pas la première fois que le président élu de la LFP est remis en cause pour son travail mais de cette manière aussi frontale, c’est sans doute inédit. La réponse n’a pas tardé à venir.

La suite après cette publicité

L’entourage de Labrune se défend

Le clan de Vincent Labrune a très vite réagi à ces attaques ciblées. «Où sont les problèmes de gouvernance aujourd’hui ? Les mêmes qui n’ont jamais digéré l’élection de 2024 continuent d’agiter des polémiques. Il y a six mois, ils annonçaient la faillite du football français, nous a-t-on fait savoir. Résultat? Aucun club n’a fait défaut. Le mercato est dynamique, le début de saison prometteur – record de buts à la clé – et la compétitivité européenne au rendez-vous : jamais la Ligue 1 n’a été aussi proche de la 4e place UEFA.» Le PSG a certes remporté la Ligue des Champions mais il ne faudrait pas oublier les couacs des dernières semaines.

Si cette source affirme qu’«aucun club n’a fait défaut», il convient de rappeler que l’OL a frôlé la catastrophe industrielle, des mots même de la direction actuelle. L’AC Ajaccio a lui déposé le bilan, sans oublier que la grande majorité des clubs professionnels, surtout ceux qui n’ont pas réussi à se qualifier pour une coupe d’Europe, ont été contraints de vendre une partie de leurs meilleurs joueurs. Concernant les droits TV qui ont été attribués à Ligue 1+ à la rentrée, le PSG, l’équipe dont les finances sont les plus saines, va moins toucher d’argent cette saison que Montpellier, lanterne rouge de Ligue 1 la saison passée.

La suite après cette publicité

«On ne peut pas à la fois dire que quand ça va mal, c’est de la faute de Vincent Labrune et quand ça va mieux, il n’y est pour rien !»

L’entourage de Vincent Labrune charge les Cassandre sur ce dossier-là également. «Ces mêmes voix affirmaient que Canal+ reviendrait dès que Vincent Labrune ne serait plus directement en charge des droits domestiques. On voit le résultat : Canal+ n’est pas revenu. Et Ligue 1+ a été lancée avec succès, grâce au travail remarquable de LFP Media et de Nicolas de Tavernost qu’a fait venir Vincent Labrune pour s’occuper du dossier. On ne peut pas à la fois dire que quand ça va mal, c’est de la faute de Vincent Labrune et quand ça va mieux, il n’y est pour rien !» Malgré d’âpres négociations, un deal de distribution de Ligue 1+ par Canal+ a en effet capoté en dernière minute.

Enfin, régulièrement attaqué pour avoir vu son salaire multiplié par trois à l’automne 2022 (de 400 000 euros annuels à 1,2 M€), Labrune avait décidé, face au tollé provoqué, de baisser ses émoluments de 30%, alors même que les comptes de la LFP plongeaient. Ses défenseurs rappellent cette dernière donnée et évoquent même une rémunération «divisée par 2» pour la saison à venir. Ils estiment également que le patron de la LFP est à l’origine des demandes de gouvernances du football français impulsées par la FFF et son président Philippe Diallo. Alors qu’il a été réélu en septembre 2024 pour 4 ans à la tête de la LFP, le cas Labrune divise toujours autant les acteurs du milieu.