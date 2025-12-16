Liverpool : énorme peine de prison pour le conducteur de la voiture-bélier du 26 mai
Le 26 mai dernier, la célébration du titre de champion d’Angleterre a viré au drame à Liverpool. Paul Doyle, forcené de 54 ans, a foncé dans la foule avec sa voiture, blessant plus ou moins gravement 134 personnes. Miraculeusement, aucune personne n’a été tuée lors de cette folie et l’homme a été jugé ce mardi par la cour de Liverpool. Il a été inculpé de 31 chefs d’accusation ce lundi et Paul Doyle a été condamné à une peine de 21 ans et demi de prison ferme comme l’a annoncé la police du Mersey sur ses réseaux sociaux :
What should have been a day of celebration for the city turned into a day of fear and anguish after Paul Doyle drove his car into a crowd, injuring more than 100 people.
It is only by sheer luck that nobody was killed as a result of Doyle’s reckless actions.
This video shows Doyle’s aggressive and dangerous driving before he reached Water Street, audio from his dashcam, and footage of his arrest.
This has been one of the most extensive investigations in the history of the force. Over the past seven months, we have supported 134 victims, spoken to more than 1,500 witnesses, and gathered in excess of 700 statements.
In the initial stages, more than 70 officers and staff were dedicated to this investigation, including colleagues from across Merseyside Police and neighbouring forces - @gmpolice, @Cumbriapolice, @LancsPolice, @cheshirepolice, and @NWPolice. We are extremely grateful for their support and collaboration.
Today, Doyle has been sentenced to 21-and-a-half years in prison at Liverpool Crown Court, after pleading guilty to 31 offences on Wednesday 26 November.
We know that a lot of people are still recovering from the injuries they suffered on that day and our thoughts remain with them and those that continue to be affected by the incident ❤️
«Ce qui aurait dû être un jour de fête pour la ville s’est transformé en un jour de peur et d’angoisse après que Paul Doyle a foncé en voiture dans la foule, blessant plus de 100 personnes. C’est un pur hasard si personne n’a été tué à la suite des agissements imprudents de Doyle. (…) Il s’agit de l’une des enquêtes les plus importantes de l’histoire de nos services. Au cours des sept derniers mois, nous avons apporté notre soutien à 134 victimes, interrogé plus de 1 500 témoins et recueilli plus de 700 dépositions. Aujourd’hui, Doyle a été condamné à 21 ans et demi de prison par le tribunal de la Couronne de Liverpool, après avoir plaidé coupable de 31 infractions le mercredi 26 novembre.»
