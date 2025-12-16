Liverpool : énorme peine de prison pour le conducteur de la voiture-bélier du 26 mai

Le 26 mai dernier, la célébration du titre de champion d’Angleterre a viré au drame à Liverpool. Paul Doyle, forcené de 54 ans, a foncé dans la foule avec sa voiture, blessant plus ou moins gravement 134 personnes. Miraculeusement, aucune personne n’a été tuée lors de cette folie et l’homme a été jugé ce mardi par la cour de Liverpool. Il a été inculpé de 31 chefs d’accusation ce lundi et Paul Doyle a été condamné à une peine de 21 ans et demi de prison ferme comme l’a annoncé la police du Mersey sur ses réseaux sociaux :

La suite après cette publicité

«Ce qui aurait dû être un jour de fête pour la ville s’est transformé en un jour de peur et d’angoisse après que Paul Doyle a foncé en voiture dans la foule, blessant plus de 100 personnes. C’est un pur hasard si personne n’a été tué à la suite des agissements imprudents de Doyle. (…) Il s’agit de l’une des enquêtes les plus importantes de l’histoire de nos services. Au cours des sept derniers mois, nous avons apporté notre soutien à 134 victimes, interrogé plus de 1 500 témoins et recueilli plus de 700 dépositions. Aujourd’hui, Doyle a été condamné à 21 ans et demi de prison par le tribunal de la Couronne de Liverpool, après avoir plaidé coupable de 31 infractions le mercredi 26 novembre.»