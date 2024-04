Ligue 1 : le PSG corrige Lorient et se rapproche du sacre

Après s’être qualifié face au FC Barcelone en Ligue des champions (4-1) et avoir écrasé l’OL en Ligue 1 (4-1), le PSG voulait poursuivre sa semaine parfaite sur la pelouse du Moustoir face à Lorient. Les Parisiens devaient s’imposer et espérer un faux pas de Monaco pour valider officiellement leur titre de champion de France. De leur côté, les Merlus, avant-derniers du classement, devaient prendre des points pour ne pas se rapprocher encore un peu plus de la Ligue 2. Et ce n’était pas simple malgré la composition remaniée de Luis Enrique. Le technicien espagnol lançait encore les jeunes Yoram Zague et Senny Mayulu dans le onze titulaire alors que l’attaque était composée par le trio Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos. Après un début de rencontre assez timide, le PSG, qui n’avait pas vraiment réussi à se montrer dangereux, finissait par ouvrir le score. Comme face au Barça, c’est l’homme en forme Ousmane Dembélé qui mettait les siens sur les bons rails. Après s’être joué tout seul de la défense lorientaise, il finissait tranquillement d’un plat du pied imparable pour Mvogo (1-0, 19e). Le plus dur était fait pour Paris qui profitait du relâchement total et impardonnable de Lorient pour inscrire un second but. Cette fois, c’est Kylian Mbappé qui s’illustrait en reprenant d’une madjer (intentionnel ou non) un centre de Nuno Mendes pour faire le break (2-0, 21e). On s’attendait donc à une promenade de santé pour les Parisiens qui géraient ensuite leur avantage.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 69 30 47 20 9 1 73 26 17 Lorient 26 30 -23 6 8 16 36 59

Au retour des vestiaires, les Lorientais ne revenaient pas spécialement avec des meilleures intentions et concédaient un troisième but. Lancé en profondeur, Kylian Mbappé réalisait un dribble fou sur le défenseur adversaire pour délivrer une véritable offrande à Ousmane Dembélé pour le doublé (3-0, 60e). De quoi donc clôturer parfaitement la soirée parisienne. Mais c’était sans compter sur le léger sursaut d’orgueil de Lorient, marqué par les entrées de Benjamin Mendy et Laurent Abergel. Le latéral gauche français délivrait une belle offrande pour Mohamed Bamba qui réduisait l’écart d’une belle tête, imparable pour Donnarumma qui avait sauvé les siens à plusieurs reprises dans cette rencontre (3-1, 73e). Mais malgré de meilleures intentions par la suite, Lorient ne parvenait pas à revenir et concédait même un nouveau but. Kylian Mbappé s’offrait un doublé dans ce match (4-1, 89e) pour sceller la victoire des siens et ponctuer son excellent match de la meilleure des manières. Nouveau succès 4-1 donc, le troisième de suite, pour Paris qui va donc suivre avec intérêt la rencontre de Monaco ce mercredi soir. De son côté, Lorient pointe à la 17e place du classement et peut bien craindre une descente à l’issue de la saison.